Pyro-Show macht Team nicht heiß: RB Leipzig verpasst Champions League

Die Leipziger brachten ordentlich Pyro mit. © Picture Point/Roger Petzsche

Gut vier Monate nach der Installation von Jürgen Klopp als RB-Fußballchef wird Leipzig nämlich nicht bloß erstmals seit sieben Jahren die Königsklasse verpassen, es könnte für die Roten Bullen sogar die erste Spielzeit ohne europäischen Wettbewerb seit der Bundesliga-Premierensaison 2016/17 geben. Leipzig stürzte am Samstag auf Platz sieben ab.

"Wir wollen die letzten zwei Spiele gewinnen, um in die Champions-League-Plätze reinzukommen, das ist unser klares Ziel", betonte Löw vor der Partie, warnte aber auch vor der "Wucht im Weserstadion".

Diese Wucht bekam sein Team am Samstagnachmittag direkt zu spüren. Werder begann druckvoll und hatte schon nach 180 Sekunden die erste dicke Chance. Das Leder landete bei Marvin Ducksch, der aus sechs Metern allerdings zu ungenau zielte und in Peter Gulacsi seinen Meister fand. Jenem Keeper also, der nach seiner Zwangspause wegen einer Gehirnerschütterung ins RB-Tor zurückkehrte.

Auch in der Folge bestimmte Grün-Weiß das Geschehen, die Resthoffnung auf Europa schien die Bremer in der ersten halben Stunde jedenfalls zu beflügeln. Die Gastgeber traten dominant und mutig auf - und hätten in der 38. Minute in Führung gehen müssen. Nach einem feinen Zuspiel von Ducksch lief Romano Schmid plötzlich mutterseelenallein auf Gulacsi zu, scheiterte aber beim Versuch, den Ungarn zu umkurven.