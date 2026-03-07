Nach Dusel-Sieg gegen Augsburg: Oliver Mintzlaff macht RB Leipzig klare Ansage

Leipzig - Nach dem äußerst glücklichen Sieg gegen den FC Augsburg hat Oliver Mintzlaff (50) den Spielern von RB Leipzig in der Kabine einen nicht alltäglichen Besuch abgestattet.

Um die RB-Spieler auf die kommenden neun Bundesliga-Spiele und den Kampf um die Champions League einzuschwören, hat Red-Bull-Aufsichtsratschef der Mannschaft am Samstag einen Besuch abgestattet. © Tom Weller/dpa

Der Aufsichtsratsvorsitzende hielt in Anwesenheit von Clubchefin Tatjana Haenni eine lange und dem Vernehmen nach emotionale Rede auf Englisch.

Der 50-Jährige wollte das Team damit auf die verbleibenden neun Spiele in der Fußball-Bundesliga einschwören, an deren Ende die Qualifikation zur Champions League stehen soll.

"Ich glaube, es war noch einmal gut für die Mannschaft, für die letzte Phase noch einmal Aufmerksamkeit zu schaffen", sagte Nicolas Seiwald.

"Er hat gesagt, was wichtig ist, was wir besser machen können und was wir schon richtig gut machen", so der Mittelfeldspieler weiter. "Und dass wir international spielen wollen und da gilt es, die nächsten Spiele zu gewinnen."