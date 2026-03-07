RB Leipzigs Lieblingsgegner ist da! Gibt es die Kantersieg-Wiederholung?

Leipzig - Nach dem wichtigen 2:1-Sieg am Sonntag über den HSV hat RB Leipzig am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) den FC Augsburg in der Red Bull Arena zu Gast. Die Vorzeichen sehen überragend aus.

Der FCA darf durchaus als Lieblingsgegner von RB Leipzig bezeichnet werden. In 16 Bundesliga-Partien verloren die Roten Bullen noch nie. © Picture Point

Denn der FCA darf durchaus als der Lieblingsgegner der Sachsen bezeichnet werden. Seit 16 Bundesliga-Spielen sind die Roten Bullen gegen Augsburg ungeschlagen. Zehn Siege und sechs Unentschieden stehen in der Bilanz.

Beim Hinspiel gab es ein starkes 6:0 für die Rasenballer, der bislang höchste Saisonsieg.

Trotzdem warnte RB-Coach Ole Werner (37) auf der Pressekonferenz: "Es bringt uns wenig, uns am Hinspiel zu orientieren – alleine schon, weil ein anderer Trainer auf der Bank sitzt. Meistens hast du so einen Tag in der Saison nur einmal. Beide Mannschaften sind außerdem ein halbes Jahr weiter, Augsburg von heute hat nichts mehr mit dem Augsburg von damals zu tun."

Zumal der FCA aktuell ziemlich formstark unterwegs ist. Nur eines der letzten acht Bundesliga-Spiele ging verloren. In der Rückrundentabelle steht der FCA auf Rang drei und ist sogar punktgleich mit Bayern und Dortmund.

Werner: "Augsburg hat klare Muster und im zentralen Bereich viele gute Fußballer, die den Ball fordern. Aus dem Ballbesitz heraus haben sie es in den letzten Wochen immer geschafft, klare Tempowechsel zu finden. In den letzten Spielen waren sie auch extrem effektiv. Insofern wird es eine schwere Aufgabe für uns."