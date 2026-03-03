Geld ohne Ende: Ist das RB Leipzigs Diomande-Plan?

Leipzig - Er wird jedes Spiel wertvoller: Yan Diomande (19) ist aktuell wohl einer der Superstars der Bundesliga ! Die 20 Millionen Euro, die RB Leipzig im Sommer an CD Leganes überwiesen hat, um den Ivorer zu verpflichten, haben sich längst ausgezahlt. Jetzt wird schon in ganz anderen Kategorien gedacht.

Yan Diomande (19) hat sich im Laufe eines halben Jahres zu einem Superstar der Bundesliga gemausert. © Gregor Fischer/dpa

Denn intern wird bereits viel diskutiert, wie es mit dem Offensivmann, der bis 2030 Vertrag bei den Sachsen hat, weitergehen wird.

Sportlich gesehen wäre es natürlich absolut wünschenswert, wenn der 19-Jährige langfristig bei den Roten Bullen bleibt. Gerade in Anbetracht der großen Ziele, die der Verein hat.

Doch es gibt definitiv auch Pläne, den Außenbahnspieler zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte zu machen. Das berichtet auch "Sky".

Demnach würde viel davon abhängen, wie heftig die Offerten anderer Klubs im Sommer sein werden. Unter 100 Millionen Euro sind die Rasenballer wohl definitiv nicht bereit, überhaupt großartig Gespräche zu führen.

Damit würde man auch schon über der Summe liegen, die der bisherige Rekordabgang Josko Gvardiol (21) eingebracht hat. Der Kroate wechselte für 90 Millionen Euro zu Manchester City.