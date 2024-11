Neue Sorgen, aber auch etwas Hoffnung bei RB Leipzig!

Ja, das tut den Roten Bullen nicht so sehr weh, weil der vermeintliche Fehltransfer in der Regel nur Bankdrücker ist. Aber Trainer Marco Rose (48) fehlt damit wieder eine Option mehr.

Xaver Schlager (27) arbeitet intensiv an seinem Comeback. © Picture Point / Roger Petzsche

Was aber Hoffnung macht: Bei Xaver Schlager (27) geht es aufwärts! Nach seinem Kreuzbandriss stand der Österreicher jetzt schon wieder mehrmals auf dem Rasen, arbeitet intensiv an seinem Comeback. Mit etwas Glück könnte das in diesem Jahr noch passieren, vielleicht für so wichtige Partien wie beim FC Bayern München im Dezember.

Das ist auch der Plan für Raum, der nach seiner Knöchel-OP ebenfalls schon wieder am Cottaweg zu finden war.

Das sind aber alles nur langfristige Lösungen. Aktuell muss der Bundesligist mit dem auskommen, was er noch hat.

Und das ist bei dem vergleichsweise kleinen Kader nicht gerade viel.