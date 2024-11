RB Leipzigs Openda am Boden: Wie soll da das Selbstverständnis wiederkommen?

Da lief absolut gar nichts zusammen: RB Leipzigs Lois Openda (24) musste mit Belgien die nächste Enttäuschung hinnehmen. © IMAGO/Photo News

Die 0:1-Blamage gegen Israel am Sonntag könnte für den ehemaligen RB-Coach Domenico Tedesco (39) das Aus bei den Red Devils bedeuten.

Der Trainer setzte auf Openda in der Startelf, um für Torgefahr zu sorgen. Doch einmal mehr kam der 24-Jährige in der Nationalelf nicht in die Spur. Spätestens im zweiten Durchgang war ihm der Frust deutlich anzumerken.

Schwierige Zeiten für die sonstige Frohnatur! Denn auch bei den Sachsen ist er für die bestehende Krise mitverantwortlich.

In den letzten Jahren zeichneten sich die Rasenballer besonders durch ihre Torgefahr aus. Davon fehlt aktuell jede Spur. Die Offensive ist das große Thema beim Bundesligisten. 15 Treffer nach zehn Spielen in der Liga sind einfach viel zu wenig. Zum Vergleich: Der FC Bayern München auf dem ersten Rang hat 33 Treffer erzielt, Eintracht Frankfurt einen Platz hinter RB schon 26.

Openda, der fast jede Partie von Beginn an gespielt hat, steuerte zwar ein Drittel der Tore bei. Für einen siegeshungrigen Angreifer wie den Belgier ist das dennoch viel zu wenig. In der letzten Saison wirkte das alles deutlich lockerer.