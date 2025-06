Sesko-Berater über Arsenal-Deal: "Er wird RB Leipzig nur verlassen, wenn ..."

Während die einen den Wechsel von Benjamin Sesko (22) zum FC Arsenal bereits als sicher sehen, scheint er für andere noch vollkommen offen. Nun äußerte sich der Berater des Stürmers zu den Wechsel-Gerüchten. © Jan Woitas/dpa

Der FC Arsenal, der im Gegensatz zu den Sachsen in der Champions League antreten wird, ist bereits seit Längerem an dem slowenischen Nationalspieler interessiert, der wiederum in dieser Saison 21 Tore und sechs Vorlagen in 45 Pflichtspielen lieferte. Völlig offen scheint derweil jedoch, wie weit die Gespräche über einen Abgang des 22-Jährigen zu den Gunners vorangeschritten sind. Während die einen bereits von einer Einigung zwischen Basanovic und den Nordlondonern sprechen, melden die anderen, dass noch alles offen sei.

In einem Interview mit der Website "GiveMeSport" erklärte der Berater nun, dass er und Sesko einen konkreten Plan für die Zukunft hätten. "Sesko ist nicht nur ein Stürmer, er ist ein besonderer Stürmer", so Basanovic, der als Bedingung für einen Wechsel direkt noch hinterherlegte: "Er wird RB Leipzig nur verlassen, wenn wir einen besonderen Klub entdecken, ein besonderes Projekt mit einem besonderen Trainer."

80 Millionen Euro soll die Ausstiegsklausel für Sesko aktuellen Berichten zufolge betragen. Gerüchte, Basanovic würde RB bereits zu einem Deal für eine geringere Ablösesumme drängen, verwies der Berater entschieden als falsch.

"Das ist fernab der Wahrheit!", sagte der 39-Jährige. "Wir respektieren RB Leipzig und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass RB unsere Entscheidung für den nächsten Schritt ebenfalls respektieren wird, sollten wir beschließen, ihn zu gehen."