Neuer Bundesliga-Spielplan: Wann RB Leipzig gegen Bayern und Dortmund muss!

Vor der neuen Saison bestreiten die Rasenballer als DFB-Pokalsieger noch den Supercup gegen den Meister aus München. Stattfinden wird das Ganze in der Allianz Arena am 12. August um 20.45 Uhr.

Zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober, also dem fünften Spieltag ist dann der Rekordmeister FC Bayern München in Leipzig zu Gast. Wie in den letzten Jahren üblich wird es vermutlich das Spitzenspiel zum Samstagabend werden.

Das neue Fußballjahr 2024 beginnt für die Roten Bullen mit einem Doppel-Heimspieltag.

Zunächst wird daheim gegen Eintracht Frankfurt die Hinrunde abgeschlossen (12. bis 14. Januar), dann startet in der Red Bull Arena die zweite Saisonhälfte mit dem Rückspiel gegen Leverkusen (19. bis 21. Januar).



Im neuen Jahr warten für die Sachsen große Heim-Highlights gegen Union Berlin (20. Spieltag), Borussia Mönchengladbach (22. Spieltag), Borussia Dortmund (31. Spieltag) und Werder Bremen (33. Spieltag).

Zum Saisonfinale tritt der Verein am 18. Mai bei der Eintracht an. Spannend: In der Spielzeit 2023/24 wird es nur eine "Englische Bundesligawoche" geben. Der 16. Spieltag wird am 19. und 20. Dezember angepfiffen (Dienstag und Mittwoch), bevor es dann in die knapp dreiwöchige Winterpause geht.