(Noch) nicht Geertruida! RB Leipzig schlägt am Deadline Day erneut zu

Leipzig - Während sich am Deadline Day bei RB Leipzig alles um den Abgang von Mohamed Simakan (24) und dem Ersatzkauf von Lutsharel Geertruida (24) dreht, hat der Verein offenbar ein weiteres Nachwuchstalent verpflichtet.

RB-Sportdirektor Marcel Schäfer (40) hat sich offenbar einen kroatischen Nachwuchsspieler geangelt. © Picture Point/Roger Petzsche

Transferexperte Fabrizio Romano (31) meldete am Freitagabend, dass die Roten Bullen kurz vor der Verpflichtung von Niko Tomasevic (16) stehen.

Der offensive Mittelfeldspieler steht noch bis Sommer 2026 bei NK Kustosija in seiner Heimatstadt Zagreb unter Vertrag, soll nun das erste Auslands-Abenteuer wagen.

Der Deal stehe kurz bevor, noch am Freitag soll alles in Sack und Tüten sein, so Romano.

Tomasevic wechselte erst im Februar von Dinamo Zagreb zur Kustosija-U19 des kroatischen Hauptstadt-Klubs. Bei RB ist er sicherlich ebenfalls zunächst für die U19 eingeplant.

Nun könnte das Talent langfristig einen ähnlichen Weg gehen wie Dani Olmo (26), der ebenfalls aus Zagreb nach Leipzig kam und in diesem Sommer zum FC Barcelona weitergezogen ist.