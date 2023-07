Nullnummer! RB Leipzig bleibt auch im Bundesliga-Duell torlos

Innsbruck (Österreich) - In einem deutlich spannenderen zweiten Turnier-Match trennten sich RB Leipzig und Werder Bremen am Freitagnachmittag 0:0.

Bremens Ole Werner schickte bis auf zwei Ausnahmen eine Mannschaft auf den Rasen, die gut und gern auch zum Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern München am 18. August auflaufen könnte.

Mit elf frischen Spielern nach dem 0:1 gegen Ipswich Town starteten die Sachsen ins zweite und für sie abschließende Match des Turniers. Diesmal von Beginn an mit dabei waren unter anderem die vier Sommer-Neuzugänge El Chadaille Bitshiabu, Nicolas Seiwald, Xavi Simons und Lois Openda.

Schiedsrichter Andreas Heiß entschied in der 49. Minute zurecht nicht auf Elfmeter für Werder, als sich Schmid gegen Keeper Blaswich zu Boden fallen ließ. Jedoch stand er direkt wieder auf, brachte die Kugel vor den Kasten, wo Bitshiabu den Gegentreffer von Manuel Mbom verhinderte.

Auch dort lag ein Tor mehrfach in der Luft.

Ohne RB-Wechsel ging's in Durchgang zwei.

Dann aber auch die Riesenchance auf der Gegenseite: Dort scheiterte Romano Schmid an Blaswich.

Für die Roten Bullen geht es am kommenden Mittwoch am Cottaweg weiter mit zwei 90-minütigen Tests gegen den belgischen Erstligisten St. Truiden sowie den Regionalligisten VSG Altglienicke. Am 5. August schließlich folgt die Generalprobe gegen den spanischen Erstliga-Aufsteiger UD Las Palmas.