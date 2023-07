Pleite zum Turnier-Start! RB Leipzig verliert gegen England-Zweitligist

Innsbruck (Österreich) - RB Leipzig hat am Freitagnachmittag das erste Match beim Blitzturnier in Innsbruck verloren. Gegen den englischen Zweitliga-Aufsteiger Ipswich Town hieß es am Ende 0:1 (0:0).

Die Gegentribüne gehörte den angereisten RB-Fans, die samt Trommler für Stimmung sorgten. © Picture Point/Roger Petzsche

Marco Rose, dessen Vertragsverlängerung kurz vor Turnierbeginn veröffentlicht wurde, brachte zum Auftakt mit Leopold Zingerle, Fabio Carvalho und Benjamin Sesko drei Neuzugänge in der Startelf. Als Linksverteidiger startete dabei Hugo Novoa, rechts hinten sollte Ilaix Moriba Angriffe verhindern.

Der Trainer des in strahlendem Orange auflaufenden englischen Zweitliga-Aufsteigers Kieran McKenna stellte vor 2500 Zuschauern die Neuzugänge Omari Hutchinson und George Hirst in die erste Reihe.

Im Stadion des FC Wacker Innsbruck spielten sich die ersten 30 Minuten vorrangig zwischen den Strafräumen ab.

Gefährlich für die Briten, die als Zweitplatzierter der League One in die Championship hochgingen, wurde es erstmals in der 9. Minute. Nach einer Ecke köpfte Josko Gvardiol vor den Kasten, wo Sesko die Kugel ebenfalls per Kopf nicht an Ipswich-Torhüter Vaclav Hladky vorbei bekam.

Aussichtsreich wurde es auch in der 19. Minute noch einmal. Nach einer Flanke in die Box verpasste der überraschte Sesko am kurzen Pfosten den Abschluss.

Für den zweiten verkürzten Durchgang schickte Rose Nachwuchs-Verteidiger Lenny Hennig und den neuen Mittelfeld-Ösi Christoph Baumgartner aufs Feld.