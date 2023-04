Orban findet nach RB Leipzigs Pleite deutliche Worte: "Wir reden immer viel, aber..."

Leverkusen/Leipzig - In seiner Analyse der Niederlage bei Bayer Leverkusen und dem Sturz aus den Champions-League-Plätzen kam RB Leipzigs Marco Rose (46) immer wieder zum selben Schluss. "Am Ende läuft alles unter dem Übergriff Galligkeit, Gier und Zug zum Tor", sagte Rose nach dem 0:2 (0:1) am Sonntagabend.