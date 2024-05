Pyro-Fans schuld am Punktverlust von RB Leipzig? "Viel Rauch macht wenig Sinn!"

Frankfurt - "Hinten raus hätten wir uns mehr Punkte gewünscht", sagte RB Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder (48) nach dem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag. In den letzten drei Ligapartien kamen die Sachsen jeweils nicht über ein Remis hinaus. Der Punktverlust gegen die Adlerträger war aber mehr als unnötig.

Kurz nach Wiederanpfiff qualmte es plötzlich im Gästeblock. Mehrere Fans von RB Leipzig hatten Rauchtöpfe gezündet. © Imago / Jan Huebner

Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte führten die Rasenballer noch mit 2:0. Alles sah nach einer relativ sicheren Nummer aus.

Doch dann zündelten einige Leipzig-Anhänger im Block. Durch die Nebeltöpfe wurde der Rauchmelder des Videowürfels über dem Platz aktiviert.

Die Anzeige fiel aus und der Giga-Monitor musste heruntergelassen werden. Es folgte eine achtminütige Unterbrechung, in der die Gäste deutlich aus dem Tritt kamen und sich in der Folge zwei Gegentreffer einfingen.

"Wir haben vorher versucht zu besprechen, dass genau das nicht passiert, was passiert ist. Da waren wir einen Moment nicht aufmerksam und haben die Frankfurter wieder ins Spiel kommen lassen", ärgerte sich RB-Kapitän Willi Orban (31) nach Abpfiff.

Sein Trainer Marco Rose (47) verurteilte das Verhalten der Pyro-Fans: "Ein modernes Stadion funktioniert nun mal so. Und da muss ich wissen, was Sinn macht und was nicht. Viel Rauch macht wenig Sinn - also Rauch weglassen."