RB-Ikone Kampl: Doch kein Karriere-Ende? "Mehrere Optionen auf dem Tisch"

Leipzig - Nach dem familiären Trauerfall ist die Zukunft von Mittelfeldspieler Kevin Kampl (35) bei RB Leipzig völlig offen.

Kevin Kampl (35) hat sich offenbar noch nicht entschieden, wie es nach dem Tod seines Bruders für ihn weitergeht. © Picture Point / Roger Petzsche

Der 35-Jährige hat seit vergangenem September nicht mehr für den Klub gespielt. "Kevin kann für sich entscheiden, wie lange er braucht. Was er vorhat, gemeinsam mit der Familie. Die Zeit haben wir ihm eingeräumt", sagte Trainer Ole Werner (37) am Rande des Spiels gegen Bayer Leverkusen beim TV-Sender Sky.

Laut Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) "liegen mehrere Optionen auf dem Tisch". Es sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden.

"In den letzten Wochen haben wir mit Kevin mehrfach offene, sehr vertrauliche, ehrliche Gespräche geführt – über die wirklich sehr, sehr besonderen Umstände und seine familiäre Situation", so Schäfer. "Für uns ist das Wichtigste, und das haben wir die letzten Wochen auch so gehandhabt, das Wohlbefinden von Kevin und seiner Familie."