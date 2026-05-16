Freiburg schießt sich für EL-Finale warm, RB Leipzig verpasst eigenen Rekord

Freiburg - Der SC Freiburg hat sich für das Europa-League-Finale am Mittwoch warm geschossen. Gegen RB Leipzig gelang den Breisgauern ein 4:1-Sieg. Die Sachsen verpassten dagegen ihren vereinseigenen Punkterekord. In der Aufstiegssaison 2016/17 waren's am Ende 67, in dieser Saison bleibt's bei 65.

Freiburg schoss sich für das Europa-League-Finale am Mittwoch warm. © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Generalprobe für das große Finale wurde zur Gala, die Teilnahme am internationalen Wettbewerb ist gesichert. Der SC Freiburg spielt in der kommenden Saison mindestens in den Playoffs der Conference League.

Die Badener bezwangen RB Leipzig am 34. Spieltag und sicherten damit Platz sieben. Gewinnen die Freiburger am Mittwoch auch das Europa-League-Endspiel gegen den englischen Spitzenclub Aston Villa, rücken sie sogar in die Champions League auf.

Leipzig hatte den Einzug in die Königsklasse als Tabellendritter schon sicher.

Niklas Beste (24. Minute), Igor Matanovic (26.), Matthias Ginter (47.) und Derry Scherhant (75.) trafen vor 33.600 Zuschauern für Freiburg, Assan Ouedraogo (33.) gelang für RB nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

Die Freiburger sind damit bestens gerüstet für das Europapokal-Highlight in Istanbul. Die Partie am Mittwoch wird die bislang größte ihrer Historie. Eine herausragende Saison ist es für die Breisgauer aber schon jetzt.