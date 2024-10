RB Leipzig siegreich gegen Freiburg: Rose beeft sich nach Abpfiff mit Schuster

Leipzig - Sie sind weiter ungeschlagen in der Bundesliga ! Dank einer bärenstarken zweiten Halbzeit hat sich RB Leipzig am Samstagnachmittag daheim gegen den SC Freiburg mit 3:1 durchgesetzt. Eine über weite Strecken feurige Partie, bei der es auch nach Abpfiff noch heiß herging.

In der Nachspielzeit kurz vor dem Abpfiff wurde Leipzigs Kevin Kampl (34) aber noch gefoult. Die Partie war schon vorbei, als sich RB-Coach Marco Rose (48) und SC-Trainer Julian Schuster (39) deswegen an die Gurgel gingen.

Zur Halbzeit pfiffen einige RB-Anhänger die eigene Mannschaft für ihre Leistung aus. © Picture Point / Roger Petzsche

Eine Sache machte Leipzigs Cheftrainer aber noch sauer: die eigenen Fans. Die hatten in großen Teilen nach der ersten Hälfte beim Stand von 0:1 die Mannschaft in die Kabine gepfiffen.

"Wir können nicht gebrauchen, dass wir aus dieser Woche kommen, mit den Themen, die wir haben, bisschen schwer reinkommen in das Spiel, dass die Jungs zur Pause mit Pfiffen bedacht werden. Ich glaube, das haben sie nicht verdient. Wir sollten 90 Minuten, in dem Stadion, in der Stadt hier, wenn wir zusammen erfolgreich sein wollen, dann auch versuchen zusammen Gas zu geben", so der Trainer.