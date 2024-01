Wildes Topspiel: RB Leipzig im Tal der Tränen - Leverkusen gewinnt nach zwei Rückständen

Leipzig - Was für ein klimatisch kalter und spielerisch heißer Samstagabend! RB Leipzig hat den Knaller gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen zunächst klar dominiert, sah nach der ersten halben Stunde wie der klare Sieger aus. Und musste sich letztlich doch mit 2:3 (1:0) geschlagen geben.

RB-Coach Marco Rose (47): "Wir wissen, was da am Samstag auf uns zu kommt: Eine tolle Mannschaft - auf allen Ebenen. Wir trauen es uns dennoch zu - vor heimischer Kulisse mit unseren Fans im Rücken - das Duell zu gewinnen."

Jetzt gibt es die Wiederholung des ersten Spieltags. Dort schaffte die Werkself daheim einen knappen 3:2-Erfolg in einer extrem spannenden und ausgeglichenen Partie. Dieses Mal soll es aus Leipziger Sicht besser werden. Auch, um die Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren und wenigstens noch eine minimale Meisterschafts-Chance zu wahren.

Die Sachsen rissen sich daheim gegen Eintracht Frankfurt fast ein Bein aus und verloren trotzdem mit 0:1 . Bayer hingegen erzielte den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg in Augsburg im Stile einer Spitzenmannschaft in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Beide Teams haben in diesem Jahr schon ein Pflichtspiel absolviert. Die Gefühlslagen könnten unterschiedlicher nicht sein.

90.+1 Minute: Tooooor für Leverkusen! Es ist nicht zu fassen. Wieder eine Ecke, wieder ist das Ding drin. Piero Hincapie steht am langen Pfosten richtig und drückt die Kugel zum 3:2 für Bayer über die Linie.

88. Minute: Zwei Minuten plus Nachspielzeit noch, also noch fünf, sechs Zeigerumdrehungen vielleicht. Gibt's hier einen Sieger? Aktuell sieht es nicht danach aus. Aber giftig wird die Schlussphase auf jeden Fall!

68. Minute: Das Spiel ist jetzt ein völlig anderes, ein ausgeglichenes, jedoch weiter intensiv geführtes. Alonso scheint die richtigen Worte und Kniffe in der Kabine gefunden zu haben.

63. Minute: Tooooor für Leverkusen! Das gibt's nicht. Tah köpft eine an den langen Pfosten getretene Ecke von Jonas Hofmann aus kürzester Distanz zum 2:2 ein. Wahn-sinn!

56. Minute: Toooooor für RB Leipzig! Was ist hier los? Leverkusen vergeigt eine eigene Ecke, Xavi rennt mit dem Spielgerät los, passt auf Olmo, der direkt auf mit den mitgesprinteten Openda gibt. Der schließt mit dem ersten Kontakt ab, keine Chance für Lukas Hradecky - 2:1!

55. Minute: Von diesem Schock muss sich der Pokalsieger erst mal erholen. Die große Dominanz aus den ersten 45 Minuten ist aktuell weg, Leverkusen plötzlich voll am Drücker. Und Wirtz prüft Janis Blaswich, der super pariert.

47. Minute: Tooooor für Leverkusen! Das gibt's nicht. Mit dem ersten Angriff gleicht Bayer aus, Grimaldo passt vom linken Flügel in Richtung langer Pfosten, die Kugel geht an Freund und Feind vorbei, findet letztlich Tella, der easy einschieben kann - 1:1!

Bayer muss sich was einfallen lassen. Hat Alonso Plan B parat?

45.+4 Minute: Es ist Halbzeit. RB führt in einer intensiven Begegnung sowas von verdient mit 1:0, bringt den ungeschlagenen Herbstmeister Leverkusen an seine Grenzen.

45.+1 Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit. Passiert hier vor dem Seitenwechsel noch was?

30. Minute: Bittere Pille für die Werkself: Jeremie Frimpong - bis dato zwölf Torbeteiligungen in 17 Ligaspielen - muss verletzungsbedingt raus. Nathan Tella kommt für ihn.

25. Minute: Aufschrei und Pfiffe im Stadion! Lois Openda bekommt im Strafraum einen Stoß in den Rücken, als ein Diagonal-Pass von Mohamed Simakan reingespielt wird. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ist das zu wenig für einen Elfmeter.

Direkt im nächsten Angriff hat Sesko sogar das 2:0 auf dem Fuß, zielt knapp neben den Pfosten. Toller Beginn in der Red Bull Arena!

7. Minute: Tooooor für RB Leipzig! Benjamin Sesko dribbelt sich auf dem linken Flügel frei, legt auf Xaver Schlager, dessen Flanke in der Box Xavi Simons findet, der sich den Ball mit zwei Berührungen selbst vorlegt und mit links aus der Drehung ins untere Eck trifft.

1. Minute: Das Spiel hat begonnen. In ihren weißen Heimtrikots stößt RB an, spielt in der ersten Halbzeit von links nach rechts.