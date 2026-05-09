RB Leipzig darf jetzt eskalieren! "Das wird eine wilde Nacht heute werden, da freu ich mich drauf!"

Leipzig - Nach einem Jahr Abstinenz von der internationalen Bühne ist RB Leipzig zurück in der Champions League ! Ein glanzloses 2:1 am Samstag gegen den Bundesliga-Vorletzten FC St. Pauli reichte dafür. Die anderen Ergebnisse des Spieltags zeigen, dass der Sieg ganz wichtig war.

RB Leipzigs ist zurück in der Champions League. Das wurde nach dem Abpfiff gegen St. Pauli mit den Fans bereits gefeiert. © Jan Woitas/dpa

Durch die Erfolge von Hoffenheim über Bremen (1:0) und Stuttgart über Leverkusen (3:1) hätte es bei einem Punktverlust noch einmal eng werden können. Eine Niederlage der Sachsen in Freiburg am letzten Spieltag und die Königsklasse wäre möglicherweise in Gefahr gewesen.

"Man hat uns angemerkt, dass es ein Spiel ist, bei dem für uns extrem viel auf dem Spiel steht. Ärgerlich, dass wir es hintenraus noch einmal spannend gemacht haben", resümierte RB-Coach Ole Werner (38) auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Tatsächlich taten sich die Roten Bullen gerade im ersten Durchgang schwer, machten viele Fehler. Ausgerechnet Xaver Schlager (28), der den Klub im Sommer verlässt, sorgte dann mit dem 1:0 für den Dosenöffner. Nach Wiederanpfiff sicherten die Leipziger das Spiel mit dem 2:0 ab, kassierten nur kurz vor Schluss den Anschluss.

Jetzt ist man befreit in Leipzig. Es darf gefeiert werden. Werner: "Wir haben unsere Mission dieses Jahr erfüllt. Es ist nicht selbstverständlich einen Spieltag vor dem Ende so ein Ziel erreicht zu haben. Der Verein ist wieder genau da, wo er hingehört. Das wird eine wilde Nacht heute werden, da freu ich mich drauf."