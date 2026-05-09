Schlager sagt erst "Servus" und knallt dann RB Leipzig in die Champions League

Leipzig - RB Leipzig spielt in der kommenden Saison in der Champions League ! Beim letzten Heimspiel der Saison gewannen die Sachsen gegen den Abstiegskandidaten FC St. Pauli mit 2:1 (1:0). Der Dosenöffner für den Sieg war das 1:0 von Xaver Schlager kurz vor der Halbzeit. Der Österreicher wurde zuvor zusammen mit Kosta Nedejkovic verabschiedet.

Viele bekannte Gesichter schauten zum 10-jährigen Jubiläum des Bundesliga-Aufstiegs in der Red Bull Arena vorbei. © Picture Point / Roger Petzsche

Vor dem Anpfiff waren zudem Ralf Rangnick und einige Spieler der Aufstiegsmannschaft zu Besuch, die vor zehn Jahren den Sprung in die Bundesliga geschafft haben.

Danach ging es auf dem Rasen zur Sache - mehr oder weniger.

Der erste Durchgang war schwere Kost für die Zuschauer in der ausverkauften Red Bull Arena. RB hatte zwar nach acht Minuten die Mega-Chance zum 1:0. Ridle Baku und Brajan Gruda schlugen aber beide über das Leder.

Danach leisteten sich die Sachsen extrem viele Fehler. Schludrig im Passspiel, ideenlos im letzten Drittel. Da ging nicht viel.

So bekamen die durchaus überraschten Gäste immer wieder gute Möglichkeiten. Die größte Chance zur Führung hatte der Ex-Magdeburger Martijn Kaars, der frei vor dem Kasten aber nur die Latte traf (34.).

Alles sah schon nach einem torlosen Remis aus, da sorgte Schlager mit seinem Treffer für Jubelstürme. Nach einer Ecke kam der Österreicher mehr oder weniger durch Zufall an die Kugel, reagierte blitzschnell und verwandelte per Drehung oben rechts zum 1:0 (45.).