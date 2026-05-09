Schlager sagt erst "Servus" und knallt dann RB Leipzig in die Champions League

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RB Leipzig hat durch den Sieg über den FC St. Pauli die Qualifikation für die Königsklasse geschafft. Ausgerechnet Xaver Schlager wurde zum Matchwinner.

Von Michi Heymann

Leipzig - RB Leipzig spielt in der kommenden Saison in der Champions League! Beim letzten Heimspiel der Saison gewannen die Sachsen gegen den Abstiegskandidaten FC St. Pauli mit 2:1 (1:0). Der Dosenöffner für den Sieg war das 1:0 von Xaver Schlager kurz vor der Halbzeit. Der Österreicher wurde zuvor zusammen mit Kosta Nedejkovic verabschiedet.

Viele bekannte Gesichter schauten zum 10-jährigen Jubiläum des Bundesliga-Aufstiegs in der Red Bull Arena vorbei.
Viele bekannte Gesichter schauten zum 10-jährigen Jubiläum des Bundesliga-Aufstiegs in der Red Bull Arena vorbei.  © Picture Point / Roger Petzsche

Vor dem Anpfiff waren zudem Ralf Rangnick und einige Spieler der Aufstiegsmannschaft zu Besuch, die vor zehn Jahren den Sprung in die Bundesliga geschafft haben.

Danach ging es auf dem Rasen zur Sache - mehr oder weniger.

Der erste Durchgang war schwere Kost für die Zuschauer in der ausverkauften Red Bull Arena. RB hatte zwar nach acht Minuten die Mega-Chance zum 1:0. Ridle Baku und Brajan Gruda schlugen aber beide über das Leder.

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Danach leisteten sich die Sachsen extrem viele Fehler. Schludrig im Passspiel, ideenlos im letzten Drittel. Da ging nicht viel.

So bekamen die durchaus überraschten Gäste immer wieder gute Möglichkeiten. Die größte Chance zur Führung hatte der Ex-Magdeburger Martijn Kaars, der frei vor dem Kasten aber nur die Latte traf (34.).

Alles sah schon nach einem torlosen Remis aus, da sorgte Schlager mit seinem Treffer für Jubelstürme. Nach einer Ecke kam der Österreicher mehr oder weniger durch Zufall an die Kugel, reagierte blitzschnell und verwandelte per Drehung oben rechts zum 1:0 (45.).

Xaver Schlager (2.v.r.) und Kosta Nedejkovic (2.v.l.) wurden vor dem Anpfiff verabschiedet.
Xaver Schlager (2.v.r.) und Kosta Nedejkovic (2.v.l.) wurden vor dem Anpfiff verabschiedet.  © Picture Point / Roger Petzsche
Als alles schon nach einem 0:0 zur Halbzeit aussah, machte Schlager doch noch das erlösende 1:0.
Als alles schon nach einem 0:0 zur Halbzeit aussah, machte Schlager doch noch das erlösende 1:0.  © Picture Point / Roger Petzsche

RB Leipzig erhöht gegen St. Pauli schnell auf 2:0

Eine Ecke führte zum 2:0. Torschütze war Willi Orban.
Eine Ecke führte zum 2:0. Torschütze war Willi Orban.  © Picture Point / Roger Petzsche

Nach Wiederanpfiff sorgten die Hausherren schnell für klare Verhältnisse. Geburtstagskind Assan Ouedraogo scheiterte in der 54. Minute zwar noch am rechten Pfosten. Nur eine Zeigerumdrehung später köpfte Willi Orban nach einer Ecke von rechts den Ball links unten zum 2:0 in die Maschen.

Die Gäste gaben sich nicht auf, erarbeiten sich auch Möglichkeiten, um irgendwie wieder ranzukommen. RB war aber weiterhin gefährlicher, kam durch Brajan Gruda zum vermeintlichen 3:0. Zuvor stand aber Romulo im Abseits, der Treffer zählte nicht (63.).

In der Schlussphase konnten die 47.800 Zuschauer in der Red Bull Arena einen entspannten Sommerkick beobachten.

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Die Rasenballer tauschten ein paar Mal defensiv und ließen es ruhig angehen. Die Fans stimmten zehn Minuten vor dem Schlusspfiff bereits "Europapokal, Leipzig international" an.

Vielleicht etwas zu früh, denn in der 86. Minute kamen die Gäste durch Abdoulie Ceesay noch einmal überraschend ran - nur noch 1:2. Mehr als der Anschluss war aber nicht drin. Am Ende war es ein glanzloser Erfolg für die Sachsen.

Am Ende durfte RB Leipzig den Sieg und den Einzug in die Champions League bejubeln.
Am Ende durfte RB Leipzig den Sieg und den Einzug in die Champions League bejubeln.  © Jan Woitas/dpa

Statistik zum Spiel RB Leipzig gegen den FC St. Pauli

33. Spieltag

RB Leipzig - FC St. Pauli 2:1 (1:0)

RB Leipzig: Vandevoordt - Baku (90.+1 Henrichs), W. Orban, Lukeba, Raum (69. Finkgräfe) - Schlager - Ouédraogo (69. Seiwald), Baumgartner - Gruda (79. Nusa), Romulo, Diomande

FC St. Pauli: Vasilj - Ando, Smith (89. Rasmussen), Ritzka (64. Wahl) - Pyrka, Irvine, Oppie (64. Stevens) - Metcalfe (89. Sinani), Fujita - Hountondji (72. Ceesay), Kaars

Schiedsrichter: Benjamin Brand (Gerolzhofen)

Zuschauer: 47.800 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Schlager (45.), 2:0 W. Orban (54.), 2:1 Ceesay (86.)

Gelbe Karten: Lukeba (3), Baumgartner (8) / -

Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche

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