Schlager sagt erst "Servus" und knallt dann RB Leipzig in die Champions League
Leipzig - RB Leipzig spielt in der kommenden Saison in der Champions League! Beim letzten Heimspiel der Saison gewannen die Sachsen gegen den Abstiegskandidaten FC St. Pauli mit 2:1 (1:0). Der Dosenöffner für den Sieg war das 1:0 von Xaver Schlager kurz vor der Halbzeit. Der Österreicher wurde zuvor zusammen mit Kosta Nedejkovic verabschiedet.
Vor dem Anpfiff waren zudem Ralf Rangnick und einige Spieler der Aufstiegsmannschaft zu Besuch, die vor zehn Jahren den Sprung in die Bundesliga geschafft haben.
Danach ging es auf dem Rasen zur Sache - mehr oder weniger.
Der erste Durchgang war schwere Kost für die Zuschauer in der ausverkauften Red Bull Arena. RB hatte zwar nach acht Minuten die Mega-Chance zum 1:0. Ridle Baku und Brajan Gruda schlugen aber beide über das Leder.
Danach leisteten sich die Sachsen extrem viele Fehler. Schludrig im Passspiel, ideenlos im letzten Drittel. Da ging nicht viel.
So bekamen die durchaus überraschten Gäste immer wieder gute Möglichkeiten. Die größte Chance zur Führung hatte der Ex-Magdeburger Martijn Kaars, der frei vor dem Kasten aber nur die Latte traf (34.).
Alles sah schon nach einem torlosen Remis aus, da sorgte Schlager mit seinem Treffer für Jubelstürme. Nach einer Ecke kam der Österreicher mehr oder weniger durch Zufall an die Kugel, reagierte blitzschnell und verwandelte per Drehung oben rechts zum 1:0 (45.).
RB Leipzig erhöht gegen St. Pauli schnell auf 2:0
Nach Wiederanpfiff sorgten die Hausherren schnell für klare Verhältnisse. Geburtstagskind Assan Ouedraogo scheiterte in der 54. Minute zwar noch am rechten Pfosten. Nur eine Zeigerumdrehung später köpfte Willi Orban nach einer Ecke von rechts den Ball links unten zum 2:0 in die Maschen.
Die Gäste gaben sich nicht auf, erarbeiten sich auch Möglichkeiten, um irgendwie wieder ranzukommen. RB war aber weiterhin gefährlicher, kam durch Brajan Gruda zum vermeintlichen 3:0. Zuvor stand aber Romulo im Abseits, der Treffer zählte nicht (63.).
In der Schlussphase konnten die 47.800 Zuschauer in der Red Bull Arena einen entspannten Sommerkick beobachten.
Die Rasenballer tauschten ein paar Mal defensiv und ließen es ruhig angehen. Die Fans stimmten zehn Minuten vor dem Schlusspfiff bereits "Europapokal, Leipzig international" an.
Vielleicht etwas zu früh, denn in der 86. Minute kamen die Gäste durch Abdoulie Ceesay noch einmal überraschend ran - nur noch 1:2. Mehr als der Anschluss war aber nicht drin. Am Ende war es ein glanzloser Erfolg für die Sachsen.
Statistik zum Spiel RB Leipzig gegen den FC St. Pauli
33. Spieltag
RB Leipzig - FC St. Pauli 2:1 (1:0)
RB Leipzig: Vandevoordt - Baku (90.+1 Henrichs), W. Orban, Lukeba, Raum (69. Finkgräfe) - Schlager - Ouédraogo (69. Seiwald), Baumgartner - Gruda (79. Nusa), Romulo, Diomande
FC St. Pauli: Vasilj - Ando, Smith (89. Rasmussen), Ritzka (64. Wahl) - Pyrka, Irvine, Oppie (64. Stevens) - Metcalfe (89. Sinani), Fujita - Hountondji (72. Ceesay), Kaars
Schiedsrichter: Benjamin Brand (Gerolzhofen)
Zuschauer: 47.800 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Schlager (45.), 2:0 W. Orban (54.), 2:1 Ceesay (86.)
Gelbe Karten: Lukeba (3), Baumgartner (8) / -
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche