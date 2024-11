RB Leipzig desaströs: Hasenhüttl gibt seinem Ex-Verein den Laufpass!

Leipzig - Egal was sich RB Leipzig am Samstag beim Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg vorgenommen hatte, 1:5 (0:3) daheim verlieren war es sicherlich nicht. Schon nach einer Viertelstunde lagen die Sachsen mit drei Treffern zurück. So sieht der Weg aus der Krise sicher nicht aus. Und die Luft für Coach Marco Rose wird dünner und dünner. Für Ex-RB-Trainer Ralph Hasenhüttl war es hingegen ein schöner Tag an seiner alten Wirkungsstätte.