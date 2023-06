RB Leipzig: Szoboszlais Uhr tickt! Vollbremsung bei Openda?

Zuvor hieß es, dass ein interessierter Klub bis 15. Juli Zeit habe. Sollte die Frist verstreichen, würde die Ausstiegsklausel in selber Höhe für das Winter-Transferfenster gelten, so Romano.

Transfer-Experte Fabrizio Romano (30) meldete nun, dass die in Szoboszlais Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro bis zum 30. Juni mit einem offiziellen Angebot an RB aktiviert werden müsste.

Wird von seinem Verein RC Lens noch am Wechsel zu RB gehindert: Stürmer Lois Openda (23, l.). © FRANCOIS LO PRESTI/AFP

Aktuell auf der Bremse steht dagegen der Transfer von Lois Openda. Der 23-jährige Angreifer, der ist im vergangenen Sommer vom FC Brügge zum RC Lens gewechselt war, soll ein Wunschspieler der Roten Bullen sein.

Laut Sky ist der Verein, den Openda mit 21 Toren sensationell zur französischen Vizemeisterschaft hinter Paris Saint-Germain geschossen hatte, aber ein "knallharter Verhandlungspartner".

Einem aktuellen RB-Angebot - Sky zufolge 30 Millionen Euro fix plus fünf Millionen Boni - hat Lens (noch) nicht angenommen, will offensichtlich mehr rausholen. Der Spieler selbst will offenbar nach Leipzig, ist aber zunächst für Belgiens U21-Team bei der Europameisterschaft im Einsatz, bestreitet am Mittwoch das erste Spiel gegen die Niederlande.

Nicht ausgeschlossen, dass er seinen Preis mit guten Leistungen nach oben treibt, worauf Lens spekulieren könnte.