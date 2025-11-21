RB Leipzig droht Kader-Umstellung

Leipzig - Bisher läuft es in dieser Saison für RB Leipzig so gut, dass sich Trainer Ole Werner (37) nur wenig Gedanken um den Kader machen musste. Viel zu stark performten seine Kicker, weshalb der Coach oft auf dieselbe Elf vertraute. Das könnte sich am Sonntag beim Spiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN) ändern.

RB Leipzigs Stammstürmer Romulo (23) ist verletzt. Ein Einsatz am Sonntag gegen Bremen ist fraglich. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie Werner am Freitag auf der Pressekonferenz verriet, ist der Einsatz von Stammspieler Romulo (23) definitiv nicht sicher.

"Bei 'Rom' ist es so, dass wir ein Fragezeichen haben. Der hat heute nur individuell trainieren können. Er hat eine Reizung im Knie. Da müssen wir jetzt abwarten, ob das bis Sonntag noch klappt", so der 37-Jährige.

Bitter für die Sachsen, denn der Brasilianer hat bislang konsequent abgeliefert. Vier Tore und drei Vorlagen gelangen ihm bislang in der Bundesliga. Nun könnte die Zwangspause folgen.

Des einen Leid ist des anderen Freud. Hinter Romulo scharren schon seit Wochen andere Akteure mit den Hufen.

Im Falle eines Ausfalls werden wohl Conrad Harder (20) oder Tidiam Gomis (19) auf dem Platz stehen. Für Werner keinesfalls ein Qualitätsverlust: "Beide sind sehr vielversprechend. Conrad ist etwas extrovertierter und wuchtiger, Tidi eher leichtfüßiger und dribbelstark. Sie zeigen immer wieder gute, tiefe Laufwege. Sie stehen am Anfang ihrer Laufbahn und wir trauen ihnen alles zu. Ich bin froh, beide zu haben, denn sie entwickeln sich sehr gut."