RB Leipzig droht Kader-Umstellung
Leipzig - Bisher läuft es in dieser Saison für RB Leipzig so gut, dass sich Trainer Ole Werner (37) nur wenig Gedanken um den Kader machen musste. Viel zu stark performten seine Kicker, weshalb der Coach oft auf dieselbe Elf vertraute. Das könnte sich am Sonntag beim Spiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN) ändern.
Wie Werner am Freitag auf der Pressekonferenz verriet, ist der Einsatz von Stammspieler Romulo (23) definitiv nicht sicher.
"Bei 'Rom' ist es so, dass wir ein Fragezeichen haben. Der hat heute nur individuell trainieren können. Er hat eine Reizung im Knie. Da müssen wir jetzt abwarten, ob das bis Sonntag noch klappt", so der 37-Jährige.
Bitter für die Sachsen, denn der Brasilianer hat bislang konsequent abgeliefert. Vier Tore und drei Vorlagen gelangen ihm bislang in der Bundesliga. Nun könnte die Zwangspause folgen.
Des einen Leid ist des anderen Freud. Hinter Romulo scharren schon seit Wochen andere Akteure mit den Hufen.
Im Falle eines Ausfalls werden wohl Conrad Harder (20) oder Tidiam Gomis (19) auf dem Platz stehen. Für Werner keinesfalls ein Qualitätsverlust: "Beide sind sehr vielversprechend. Conrad ist etwas extrovertierter und wuchtiger, Tidi eher leichtfüßiger und dribbelstark. Sie zeigen immer wieder gute, tiefe Laufwege. Sie stehen am Anfang ihrer Laufbahn und wir trauen ihnen alles zu. Ich bin froh, beide zu haben, denn sie entwickeln sich sehr gut."
RB Leipzig will gegen Werder Bremen zurück in die Erfolgsspur
Nach dem bitteren 1:3 gegen die TSG Hoffenheim erhoffen sich die Rasenballer am Sonntag wieder einen Sieg, um in der Tabelle oben dranzubleiben.
Schon jetzt ist aber klar, dass es gegen die Männer aus dem Norden nicht leicht werden wird.
Werner vielsagend über seinen Ex-Klub: "Sie haben sich als Mannschaft gut entwickelt. Sie haben spät Neuzugänge dazugeholt. Jetzt sind sie eine geschlossene Mannschaft, die gute Lösungen zeigt und flexibel ist. Sie schaffen es immer besser, Durchschlagskraft im letzten Drittel zu entwickeln. Sie sind auf einem guten Weg und stehen sehr gut da."
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche