RB Leipzig erst zum VfL, dann gegen City! Doch Wolfburgs Schreckgespenst ist wieder da!

Wolfsburg - Kann man bei RB Leipzig schon von einer Woche der Entscheidung sprechen? Klar ist: Gehen die Spiele gegen den VfL Wolfsburg , Manchester City und Eintracht Frankfurt verloren, ist sowohl die Meisterschaft als auch ein Weiterkommen in der Champions League sehr unwahrscheinlich.

Beim 2:0 im Hinspiel schoss Christopher Nkunku (25) beide Tore für RB Leipzig. Ausgerechnet gegen den VfL Wolfsburg feiert er nun sein Comeback. © Sebastian Kahnert/dpa

Gerade deshalb wollen die Sachsen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) unbedingt drei Punkte mitnehmen.

Nicht nur, um Rückenwind vor dem großen Duell gegen die "Citizens" zu bekommen, sondern auch, um zu zeigen, dass nach zuletzt zwei sieglosen Partien die Leichtigkeit wieder da ist.

Gegen die Niedersachsen, die zuletzt auch nicht mehr gewinnen konnten, wird das aber alles andere als einfach.

"Beim VfL ist eine klare Spielidee zu erkennen. Gute Läufe mit dem Ball, sehr fleißig und intensiv gegen den Ball. Viel individuelle Qualität. Eine richtig gute Mannschaft, die auch hohe Ziele hat", analysierte RB-Coach Marco Rose (46) am Freitag die Partie.

Seinem Team fehlten zuletzt die letzten Prozente, um Erfolge zu feiern. "So richtig zufrieden sind wir nicht mit den Ergebnissen, aber auch so mit der Art und Weise", so der 46-Jährige.