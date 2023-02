RB Leipzigs Rose vor brutal schwerer Woche: "So richtig zufrieden sind wir nicht!"

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (46) will am Samstag beim VfL Wolfsburg unbedingt gewinnen. © Picture Point / Gabor Krieg

"Wir haben für uns grundsätzlich gerade den Eindruck: So richtig zufrieden sind wir nicht mit den Ergebnissen, aber auch so mit der Art und Weise. Wir kämpfen da gerade so bisschen um unsere Leichtigkeit", hörte man Rasenball-Coach Marco Rose (46) am Freitag auf der Pressekonferenz ungewöhnlich kritisch sprechen.

Nach zuletzt einem Unentschieden beim 1. FC Köln und einer schmerzhaften Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin hat man den Kontakt zum Spitzenreiter FC Bayern München wieder etwas verloren und ist auf einen Euro-League-Platz abgerutscht.

Um oben anzuknüpfen, braucht es auch wieder die letzten Prozente, die in den vergangenen Partien gefehlt haben. Vielleicht gerade deshalb wurde Rose unter der Woche im Training auch lauter als sonst.