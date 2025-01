Bayern-Scout und Ex-Dynamo übernehmen Schröder-Nachfolge bei RB Leipzig

Sebastian Schuppan (38) wird die sportliche Leitung bei RB Leipzig übernehmen. © RB Leipzig

Wie die Sachsen am Donnerstag verkündeten, werden die Ex-Profis Sebastian Schuppan (38) und Daniel Baier (40) in Zukunft in ihren Funktionen Schäfer unterstützen.

Schuppan, der unter anderem für Dynamo Dresden gekickt hat und bereits seit November 2023 bei RB als Referent Sport aktiv ist, soll die sportliche Leitung übernehmen und den Lizenzspieler-, den Athletik- sowie den medizinischen Bereich verantworten.

Baier hingegen wird am 15. Februar zum Team stoßen und in erster Linie als Sportkoordinator die Bereiche Scouting, Data Analytics und Career Center leiten.

Der ehemalige Bundesligaprofi war in den vergangenen Jahren als Scout für den FC Augsburg, den VfL Wolfsburg und zuletzt für den FC Bayern München tätig. Nun soll er die Roten Bullen verstärken.

In der offiziellen Mitteilung heißt es: "Schuppan und Baier berichten in ihren Funktionen direkt an Marcel Schäfer, genau wie Marco Rose (Cheftrainer Männer), Manuel Baum (Leiter Nachwuchs) und Viola Odebrecht (Leiterin Frauen- und Mädchenfußball)."