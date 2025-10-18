RB Leipzig feiert HSV-Kapitän Poulsen, aber Baumgartner vermiest ihm die Rückkehr!

Leipzig - 425 Pflichtspiele absolvierte Yussuf Poulsen im Trikot von RB Leipzig , von der 3. Liga marschierte er mit den Roten Bullen bis in die Champions League. Am Samstagnachmittag kehrte der Däne als HSV-Kapitän an seine alte Wirkungsstätte zurück, wo ihm die Sachsen bei ihrem 2:1 (1:0)-Sieg aber nur abseits des Rasens einen sehr herzlichen Empfang bereiteten.

Die Anhänger von RB Leipzig haben ihren Rekordspieler Yussuf Poulsen vor dem Anpfiff gebührend verabschiedet. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Sichtlich berührt blickte die Leipziger Legende vor Anpfiff auf sein von Fan-Selfies umrandetes Konterfei im Heimblock der Messestädter. "12 Jahre unerbittlicher Einsatz für unsere Farben - Danke für alles, Yussi", prangte von einem Transparent. "Du warst unser Herz und bleibst unsere Seele", stand auf einem anderen.

Marcel Schäfer und Oliver Mintzlaff überreichten dem RBL-Rekordspieler dann noch ein Geschenk, während er minutenlang von den Zuschauern gefeiert wurde.

Unter der Woche hatte Poulsen seinem neuen Coach Merlin Polzin natürlich einiges über seinen Ex-Klub erzählen können, wie dieser im Vorfeld der Partie noch einmal bestätigte. Trotzdem musste die Bullen-Ikone erst einmal auf der Bank Platz nehmen - und dort mitansehen, wie seine neuen Kollegen die alten vor einige Probleme stellten.

Zwar gaben die Hausherren insgesamt schon den Ton an, aber der einstige Bundesliga-Dino ärgerte die Werner-Elf immer wieder mit schnellen Gegenstößen. Allein Königsdörffer hatte dadurch drei gute Gelegenheiten zur Auswärtsführung (32./33./36.).

Kurz vor dem Pausenpfiff schlugen die Leipziger eiskalt zu. Nusa hebelte eine Flanke von der linken Strafraumkante gefühlvoll in die Mitte, wo Baumgartner hochstieg und das Leder über seine Schläfe in die Maschen gleiten ließ (45.).