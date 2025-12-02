Schon wieder ein Ausfall! Hält RB Leipzigs Defensive im Pokal gegen Magdeburg dicht?

Leipzig - Ausgerechnet vor dem K.o.-Spiel gegen den 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal muss RB Leipzigs Coach Ole Werner (37) sein Prunkstück Viererkette umbauen.

Das Verletzungspech verfolgt RB-Leipzig-Trainer Ole Werner (37) und sein Team. © Jan Woitas/dpa

Denn für das Achtelfinale gegen Zweitliga-Schlusslicht Magdeburg am heutigen Dienstag (21 Uhr/Sky) fällt Nationalspieler Ridle Baku (27) bei RB Leipzig aus.

Laut Cheftrainer hat der Außenverteidiger im Gladbach-Spiel eine Sprunggelenksverletzung erlitten.

Für die Viererkette könnten nun Lukas Klostermann (29) oder Kosta Nedeljkovic (19) eine Option sein, bestätigte Werner, der einen spielstarken Gegner erwartet: "Magdeburg steht seit vielen Jahren für einen gewissen Fußball, hat sehr viel technisch starke Spieler".

Zwar habe der FCM - abgesehen vom 3:0 gegen Nürnberg - zuletzt nicht die Effektivität vor dem Tor gehabt. "Doch es ist eine Mannschaft, die einen Erstligisten vor Probleme stellen kann", betonte Werner.

Das sehen auch seine Profis so. "Es ist ein Pokalspiel, da kann alles passieren, es sind andere Regeln und trotzdem spielen wir zu Hause. Unser klarer Anspruch ist, da weiterzukommen", sagte Abräumer Nicolas Seiwald (24) und Abwehrchef Willi Orban (33) betonte: "Das ist ein Pokalspiel, da darfst du dir keine Fehler erlauben."