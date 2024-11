RB Leipzig gebrochen und ratlos: "Jeder Einzelne muss sich fragen, ob das genug ist"

Glasgow - "Es ist die schottische Liga, sie ist gut, hat aber nicht den Anspruch der Bundesliga." Worte von RB Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder (49), die nach dem 1:3-Debakel am Dienstagabend in der Champions League definitiv einen bitteren Beigeschmack haben.

Kevin Kampl (34) war noch einer der Aktivposten bei RB Leipzig. In einigen Szenen legte er sich richtig mit seinen Mitspielern an, weil er nicht zufrieden war. © Picture Point/S. Sonntag

Die Sachsen haben nach vier Partien in der Königsklasse nicht einen einzigen Zähler auf dem Konto. Bis auf eine kurze Phase nach der zwischenzeitlichen 1:0-Führung ließen die Rasenballer auch einmal mehr nahezu alles vermissen, was sie in guten Zeiten ausmacht.

Offensiv keine Ideen, in der Abwehr ungewohnt löchrig und vor allen Dingen war in vielen Szenen wiederzuerkennen, dass dem Team der absolute Siegeswille zu fehlen scheint. Bezeichnend, dass nach dem 1:3 trotz einer Viertelstunde Spielzeit gefühlt keiner mehr daran geglaubt hat, dass sie Roten Bullen noch einmal ein Comeback feiern.

"Jeder Einzelne muss in den Spiegel schauen und sich fragen, ob das genug ist", sagte Christoph Baumgartner (25), der nicht nur wegen seines Treffers noch einer der besseren Rasenballer war nach dem Spiel.

"Ab dem 1:1 war Celtic definitiv die bessere Mannschaft. Viele ihrer Großchancen sind von uns eigenverschuldet, speziell das 1:1, als Kühn auf seinen linken Fuß geht und abschließt", so "Baumi" weiter. Der Frust saß merklich tief.

Auch natürlich bei Trainer Marco Rose (48), der sich nach Abpfiff beinahe mit einem "DAZN"-Reporter anlegte, weil dieser aber auch unprofessionell aufgrund des Ergebnisses leicht grinsen musste. Der Coach sagte dann nur nüchtern: "Im Moment schaffen wir es nicht, auf das Level zu kommen, das wir als Mannschaft brauchen, um Spiele zu gewinnen."