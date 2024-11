RB Leipzig hat Champions League verlernt - und ausgerechnet Kühn wird zum Spielverderber

In der 35. Minute traf der Jugendspieler der Rasenballer durch eine schöne Einzelaktion die Kugel knapp außerhalb des Strafraums optimal, sodass das Leder unhaltbar gegen den linken Pfosten und von da in die Maschen flog.

RB Leipzigs Stürmer Lois Openda brachte einmal mehr seine Qualitäten nicht auf den Platz. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Doch so eine richtige Reaktion vermisste man von den Gästen auch nach Wiederanpfiff. Lois Openda und Benjamin Sesko konnten wie schon in den meisten Partien in dieser Saison nicht wirklich gut in Szene gesetzt werden.

Die Zeit spielte gegen die Sachsen - und das merkten auch die Hausherren. Celtic wurde immer besser, erarbeitete sich Möglichkeit um Möglichkeit und ging schließlich absolut verdient mit 3:1 in Führung.

Und es war fast schon bezeichnend, dass ausgerechnet der sonst so souveräne Peter Gulacsi einen Bock bei diesem wichtigen Spiel drin hatte. Eine scharfe Hereingabe ließ der Keeper nur nach vorn prallen und Reo Hatate brauchte aus kurzer Distanz nur noch vollenden.

