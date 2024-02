RB Leipzig hat einen neuen Ausrüster: Diese bekannte Marke ist's

Ab der kommenden Saison werden die Trikots von RB Leipzig von PUMA kommen. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, bekommen alle Teams aus dem Männer-, Frauen-, Nachwuchs- und eSports-Bereich sowie die Fußballschule in Zukunft ihre Sachen von PUMA.

Das heißt natürlich auch für Fans, dass gekaufte Trikots ab der kommenden Saison vom neuen Ausrüster sein werden.

"Wir freuen uns sehr, mit einem solch renommierten Unternehmen eine langfristige Partnerschaft abgeschlossen zu haben. Für RB Leipzig ist die Zusammenarbeit mit PUMA ein weiterer großer und wichtiger Schritt in seiner Entwicklung", so Johann Plenge (39), Geschäftsführer bei den Rasenballern.

Zehn Jahre lang wurden die Roten Bullen von Nike ausgerüstet. Jetzt der Wechsel! Plenge: "Wir werden nicht nur vom erstklassigen Knowhow profitieren und unsere Mannschaften für den größtmöglichen Erfolg ausstatten, sondern auch gemeinsam Projekte umsetzen und Innovationen im Fußball vorantreiben. PUMA ist jung, dynamisch und schnell und passt mit diesen Werten perfekt zu unserem Klub sowie der RB Leipzig-DNA."

Auch die Sportmarke selbst scheint vom Deal begeistert. Arne Freundt (44), CEO bei PUMA: "Die Roten Bullen von RB Leipzig haben sich in kürzester Zeit nicht nur in Deutschland, sondern auch international einen Namen gemacht. Wir freuen uns auf viele großartige Fußballmomente und darauf, den Verein in den nächsten Jahren auf seinem erfolgreichen Weg zu begleiten."