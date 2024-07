RB Leipzig hebt ab: Das erwartet den Bundesligisten in den USA!

Leipzig - Bundesligist RB Leipzig ist am Sonntagvormittag zur ersten USA-Tour der Vereinsgeschichte gestartet. Vom 28. Juli bis zum 4. August erwartet die Sachsen ein straffes Programm in Amerika.

In den letzten Wochen konnte RB Leipzig am Cottaweg bereits intensiv trainieren. Jetzt geht es in die USA. © Picture Point / Roger Petzsche

Einquartiert werden die Rasenballer in der Akademie der New York Red Bulls in Whippany. Ex-Leipziger Emil Forsberg (32), der heute für Schwesterklub New York Red Bulls kickt, wird sich vermutlich schon freuen, seine ehemaligen Teamkollegen herumführen zu können.

Nach intensiven Trainingseinheiten heißt am 31. Juli der erste Testgegner im Camp Aston Villa. Das Spiel findet um 20 Uhr Ortszeit statt (1. August, 2 Uhr deutscher Zeit).

Nach der Partie ziehen die Sachsen um. Es geht ins Trainings-Center von Messi-Klub Inter Miami.

Dort wartet am 3. August 19.30 Uhr Ortszeit (4. August, 1.30 Uhr deutscher Zeit) mit den Wolverhampton Wanderers die nächste Herausforderung.

Johann Plenge (39), Geschäftsführer bei RB: "Durch unsere zahlreichen internationalen Auftritte in den vergangenen Jahren und auch durch die EM 2024 haben wir die Fußball-Welt wieder nach Leipzig gebracht – und nun bringen wir Leipzig in die Welt! Dabei werden wir die gute und besondere Verbindung nach New York für uns nutzen und auch in den kommenden Jahren nachhaltig stärken."