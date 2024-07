Top-Klub verkündet Transfer-Entscheidung! Was das für RB Leipzigs Olmo bedeutet

Wohin verschlägt es Dani Olmo (26)? Oder bleibt der Spanier am Ende doch bei RB Leipzig? © RONNY HARTMANN / AFP

Denn der Trainer des englischen Meisters, Pep Guardiola (53), verkündete am Dienstag, dass sein Mittelfeldmotor, Kevin de Bruyne (33), den Verein doch nicht verlassen wird.

Bedeutet: Olmo wäre eigentlich als Ersatz gedacht gewesen. Doch zumindest in diesem Sommer scheint er bei den Sky Blues aber nun nicht gebraucht zu werden.

Und jetzt? City wäre sicherlich einer der Interessenten gewesen, die die Ablösesumme für den Goalgetter am leichtesten hätten stemmen können.

Nachdem die festgeschriebene Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro am Samstag verstrichen ist, können die Roten Bullen mit möglichen Abnehmern wieder frei verhandeln. Weniger Geldeinnahmen, als die Klausel vorgesehen hatte, sollen es aber nicht werden.

"Meine Berater wissen, was ich möchte", hatte Olmo während der EM immer wieder betont, dabei aber natürlich ausgelassen, was das genau bedeutet. Falls er eine Rückkehr in seine spanische Heimat anstrebt, würden sich aktuell wohl Atletico Madrid und der FC Barcelona am meisten freuen, die das Geld aber auch erst einmal aufbringen müssten.