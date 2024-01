RB Leipzig hebt ab: Kader-Fragezeichen vor dem Bundesligastart!

Leipzig/La Manga - Die besinnlichen Weihnachtstage sind vorbei, jetzt geht es für RB Leipzig wieder zur Sache! Die Sachsen heben am Dienstagnachmittag mit dem Flieger ins Trainingslager ins spanische La Manga ab. Mit an Bord sind einige Fragezeichen.

RB Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder (50) hat in der Pause Nägel mit Köpfen gemacht und Eljif Elmas (24) zu den Sachsen geholt. Kommt noch ein Spieler? © Picture Point / Roger Petzsche

Es ist ein straffer Zeitplan, der Trainer Marco Rose (47) und seine Jungs in den kommenden Tagen erwartet. Bis zur Abreise am 7. Januar sollen sechs Trainingseinheiten absolviert werden. Außerdem steht ein Testspiel gegen einen noch unbekannten Gegner auf dem Plan.

Nicht einmal zwei Wochen haben die Rasenballer Zeit, um sich in Form zu bringen. Schon am 13. Januar steigt die letzte Partie der Hinrunde gegen Eintracht Frankfurt in der Red Bull Arena.

Am spannendsten bis dahin dürfte die Frage sein, ob Neuzugang Eljif Elmas (24), der für den abgewanderten Emil Forsberg (32) verpflichtet wurde, schon auf sich aufmerksam machen kann.

Auch interessant: Fabio Carvalho (21) gehört nicht mehr zum Bullen-Kader, Lukas Klostermann (27) liebäugelt möglicherweise mit einem Wechsel. Wird Sportchef Rouven Schröder (50) doch noch ein Ass aus dem Ärmel ziehen und auf dem Transfermarkt ein weiteres Mal aktiv werden? Gerüchte, dass Ángel Alarcón (19) vom FC Barcelona kommen könnte, erwiesen sich wohl als Ente.

Durch die Rückkehr von Willi Orban (31), Dani Olmo (25) und El Chadaille Bitshiabu (18) sind die Sachsen inzwischen eigentlich ganz gut aufgestellt.