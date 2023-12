Einmal Leipzig, immer Leipzig: Emil Forsbergs Frau teilt emotionalen Abschied von der Messestadt

Leipzig - Neun Jahre spielte er für die Roten Bullen. Mit dem Abschied von Emil Forsberg (32) geht für RB Leipzig eine Ära zu Ende. Der Schwede wechselt in die Major League Soccer, spielt ab Januar für die New York Red Bulls. Während die Umzugsvorbereitungen noch laufen, meldete sich nun auch Forsbergs Frau Shanga zu Wort - und teilte einen emotionalen Abschied von der Messestadt.

Wie Shanga in einem vorherigen Post verriet, hatte sich das Paar lange vor Forsbergs Schritt nach Leipzig kennengelernt, geht demnach schon seit 19 Jahren durch dick und dünn. 2016 heirateten die beiden, zwei Jahre später folgte die Geburt ihrer ersten Tochter Florence . Im Sommer dieses Jahres erblickte Schwester Siena das Licht der Welt. All dies passierte während Emils Zeit in der Messestadt, wie sich nun auch seine Frau noch einmal erinnerte.

Mit diesen Worten wandte sich die 31-Jährige nun an ihre Instagram-Follower. © Screenshot/instagram.com/shangaforsberg/

"Ich freue mich auf das, was kommt", erklärt die Schwedin jedoch auch. Und sie freue sich, weiter Teil der Red-Bull-Familie zu bleiben.

Die Errungenschaften ihres Mannes in den vergangenen neun Jahren müsse sie dabei nicht erwähnen. "Das ist etwas, das ich nicht in Worte fassen kann. Es ist wie eine Märchenerzählung, die ich vorher nie geglaubt hätte, aber die ich hautnah miterleben konnte."

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge habe sich das Paar gemeinsam für den Schritt in die USA entschieden. Und so zelebriert Shanga denn auch: "New York, New York, wir fahren nach New York!"

Ihren Post schließt sie dann jedoch mit einem ganz besonderen Hashtag ab: #EinmalLeipzigImmerLeipzig. Dazu ein großes Herz.

Dieser Abscheid fällt nicht nur Familie Forsberg schwer.