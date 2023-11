Heftig! Hier seht Ihr die schlimme Verletzung von RB Leipzigs Olmo

Leipzig - Zart besaitete Menschen schauen sich dieses Video lieber nicht an! Der spanische Fußballverband hat einen Clip veröffentlicht, in dem RB Leipzigs Dani Olmo (25) seine Schulterverletzung nach der Operation präsentiert.

Beim 6:0-Sieg gegen den 1. FC Köln war Dani Olmo (25) auf die Schulter gefallen. Ein Sturz mit schweren Folgen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Zuerst zeigt der Offensivstar seinen Kollegen von der Nationalmannschaft ein Röntgenbild. Im Anschluss daran ist die gut fünf Zentimeter große OP-Narbe zu sehen. Heftig!

Doch in Spanien hat man offenbar gute Nerven. Vor laufender Kamera werden Olmo dann auch noch die Fäden gezogen - lecker!

Immerhin scheint es dem Ballkünstler den Umständen entsprechend aber wieder gutzugehen. Und das trotz sehr schwieriger Wochen.

Olmo war gerade erst von einer längeren Knieverletzung zurückgekommen, da krachte er beim 6:0-Sieg über den 1. FC Köln nach wenigen Minuten auf dem Platz unglücklich auf die linke Schulter.

Sofort war klar: Der Nationalspieler wird wieder lange ausfallen!

Bereits am 1. November wurde er schließlich im Leipziger Uniklinikum operiert. Inzwischen erholt er sich in seiner Heimat und hatte in den letzten Tagen die Gelegenheit, bei seinen spanischen Kameraden vorbeizuschauen, die am Donnerstag das EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern spielen werden.