RB Leipzig: Im Luxus-Hotel sagt Olmo "Ja" zum FC Barcelona

Leipzig - Die Entscheidung fiel in Leipzigs Nobel-Absteige: Dani Olmo (26) wird mit nun sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit neuer Spieler des FC Barcelona. Die Barca-Verantwortlichen haben sich mit RB Leipzig auf ein marktwertgerechtes Gesamtpaket geeinigt.

Dani Olmo (26) war einer der großen Gewinner des spanischen EM-Sieges. © Picture Point/Gabor Krieg

Der Druck nach Olmos EM-Urlaub war hoch. Am Donnerstag sollte der spanische Europameister, der sein Heimatland mit drei Toren und zwei Assists zum Titel führte, wieder ins RB-Training einsteigen.

Alle Verantwortlichen und natürlich auch der 26-Jährige selbst wollten dies verhindern. Längst war das Baggern des FC Barcelona an seinem einstigen Jugendspieler, der von 2007 bis 2014 in der hauseigenen Akademie La Masia kickte und dann über Dinamo Zagreb nach Sachsen wechselte, bekannt. Einzig der entscheidende Durchbruch in den Verhandlungen fehlte.

Denn nach Auslaufen von Olmos Klausel über 60 Millionen Euro zeigte sich RB danach zwar gesprächsbereit - allerdings wollte man diese Summe dennoch haben.

Am Dienstag nun trafen sich die Beteiligten in Leipzig. Neben Olmo, Papa Miguel und Berater waren im 5-Sterne-Hotel Steigenberger auch Barca-Sportdirektor Deco (46) sowie auf RB-Seite Sportdirektor Rouven Schröder (48) und der neue Geschäftsführer Marcel Schäfer (40) zugegen.

Mit positivem Ausgang: Die Einigung über eine laut Transfer-Experten Fabrizio Romano (31) fixe Ablösesumme von 55 Millionen Euro plus sieben Millionen hohen Bonuszahlungen wurde erzielt. Ein realistisch zu erreichendes Gesamtpaket soll knapp unter 60 Millionen liegen.