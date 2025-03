RB Leipzig in der Zwickmühle: Sesko geht und viele kommen?

Vieles spricht dafür, dass Benjamin Sesko (21) RB Leipzig im Sommer verlässt. © Picture Point / Gabor Krieg

Intern hat man längst grobe Szenarien entwickelt, wie der Klub agieren wird, wenn man die Champions-League-Qualifikation noch erreicht - und wenn nicht.

Schon am Samstag beim Auswärtsspiel in Gladbach (15.30 Uhr/Sky) wartet ein harter Brocken. Unter anderem hat man dann noch den FC Bayern München und den VfB Stuttgart in der Red Bull Arena zu Gast.

Eintracht Frankfurt oder der 1. FSV Mainz 05 müssen noch eingeholt werden. Beide haben aktuell drei Punkte Vorsprung, doch jeweils das deutlich bessere Torverhältnis.

Doch egal, wie es kommt: Fast schon sicher scheint zu sein, dass Benjamin Sesko (21) den Verein verlässt. Um die 70 Millionen Euro soll seine Ausstiegsklausel liegen. Klubs aus England haben bereits angeklopft. Auch der FC Bayern ist dran.

Bedenkt man, dass RB 2023 24 Millionen Euro nach Salzburg überwiesen hat, um den Stürmer zu holen, wäre ein Abgang im Sommer in jedem Fall ein gutes Geschäft. Und das Geld könnte reinvestiert werden.