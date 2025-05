RB Leipzig kann in Bremen die Champions League verspielen: "Vorbereitet sein, dass es krass wird"

Leipzig - Wenn der Bundesliganachmittag am Samstag endet, könnte bereits feststehen, dass RB Leipzig in der kommenden Saison nicht in der Champions League vertreten sein wird. Ein Punktverlust in Bremen (15.30 Uhr/Sky) und ein Sieg der zeitgleich spielenden Freiburger bei Holstein Kiel und Rang vier wäre für die Sachsen unerreichbar.