RB Leipzig keine Spur aufgeregt: Voller Fokus auf Dortmund!

Leipzig - Am kommenden Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) findet womöglich ein richtungsweisendes Spiel statt. RB Leipzig und Borussia Dortmund duellieren sich um den vierten Platz in der Bundesligatabelle und damit auch um den Einzug in die Königsklasse. Doch am Dienstag ging es sehr locker bei den Rasenballern zu.