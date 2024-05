RB Leipzig könnte gegen Bremen die ungewöhnlichste Elf der Saison auflaufen lassen

Auch Christopher Lenz (29), der im Sommer gehen wird, darf definitiv Einsatzminuten sammeln, wie Rose am Freitag auf der Pressekonferenz bestätigte. Denkbar auch, dass Janis Blaswich (33), der seinen Stammplatz an Keeper Peter Gulacsi (34) verloren hat, nochmal ran darf.

Gegen die Norddeutschen, die noch um einen Europapokalplatz kämpfen, erwartet in Leipzig daher niemand ein Feuerwerk. Gerade deshalb, weil wohl eine Truppe auf dem Platz stehen wird, die so vermutlich noch nicht zusammengespielt hat.

Trotz der vielen Umstellungen möchten die Rasenballer ihr letztes Heimspiel aber natürlich gewinnen. Einige Partien im eigenen Rund wurden in dieser Spielzeit unglücklich aus der Hand gegeben. Das soll gegen die Werderaner anders laufen.

"Wir haben in dieser Saison in unserer Heimat, in unserem Stadion, vor und mit unseren Fans tolle Spiele erlebt! Aber auch ein paar unnötige Niederlagen. Es besteht schon das Gefühl, dass diese Saison - trotz Umbruchs - mehr für uns drin gewesen wäre. Auch in der Champions League. Wir haben gute Schritte gemacht, sind aktuell sogar seit Ende Februar ungeschlagen, aber hier und da hat die Konstanz gefehlt", so Coach Rose.