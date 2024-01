RB Leipzig mit Olmo-Feuer im Arena-Eisschrank gegen Frankfurt!

Leipzig - Kuschelwetter sieht anders aus! Grade um den Gefrierpunkt, möglicherweise leichter Regen: Das erste Pflichtspiel im Jahre 2024 wird für RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag in der Red Bull Arena (15.30 Uhr/Sky) wohl weniger angenehm in Erinnerung bleiben. Aufgrund der ambitionierten Ziele beider Klubs ist jammern aber keine Option. Und gerade die Roten Bullen sollen durch die lang ersehnte Rückkehr von Dani Olmo (25) angeheizt werden.