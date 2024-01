RB Leipzig: Rose hat richtig gute Nachrichten für das Spiel gegen Frankfurt!

Leipzig - Vorhang auf für das erste Pflichtspiel 2024 für RB Leipzig ! Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Roten Bullen Eintracht Frankfurt zum letzten Spiel der Bundesliga-Hinrunde . Und Coach Marco Rose (47) hat schon vor der Partie richtig gute Neuigkeiten im Gepäck.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) kann sich freuen. Der Großteil seines Kaders ist wieder fit. © Sina Schuldt/dpa

Denn die Sachsen haben die Winterpause offenbar optimal genutzt und die verletzten Spieler fit gemacht. Bis auf Willi Orban (31), der aber in der kommenden Woche ebenfalls schon wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen soll, sind alle Akteure am Wochenende einsatzbereit.

Heißt: Dauerpatient Dani Olmo (25) und auch Neuzugang Eljif Elmas (24) könnten gegen die Adlerträger auf dem Platz stehen.

"Wir haben ’nen kleinen Kader, aber tatsächlich auch 'nen guten und vollen Kader. Außer Willi sind alle einsatzfähig, der ein oder andere noch mit, was die Spielzeit betrifft ein paar Einschränkungen", so der Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Im Trainingslager in La Manga war teilweise noch individuell trainiert worden. Man müsse auch jetzt beispielsweise Olmo "zugestehen, dass er noch nicht über 60, 70 Minuten spielen kann".

Im Training sei er aber schon auf die zuvor verletzte Schulter gefallen und lediglich mit dem Schrecken davongekommen.