RB Leipzig plant Trainingslager in Freiburg mitten in der Saison

Leipzig - Bei RB Leipzig wird momentan über ein mögliches Kurztrainingslager in Freiburg diskutiert.

RB Leipzig plant Anfang Mai ein Kurztrainingslager im Breisgau. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie aus einem Kicker-Bericht hervorgeht, prüft der Klub aktuell die Optionen, an den Tagen zwischen dem DFB-Pokal-Halbfinale (2. oder 3. Mai, Termin noch nicht fix) und dem Bundesliga-Spiel (6. Mai) gegen den SC Freiburg die Zelte im Breisgau aufzuschlagen.

In diesem Zusammenhang äußerten die Roten Bullen auch den Wunsch, das Pokalspiel am Mittwoch, 3. Mai, bestreiten zu dürfen, um die Zeit zwischen den Begegnungen und damit auch die des geplanten Trainingslagers zu verkürzen.

So soll sich auch RB-Mittelfeldspieler Kevin Kampl (32) für den Verbleib in Freiburg ausgesprochen haben, besonders in Hinblick auf die Regeneration zwischen "den zwei sehr harten Spielen".

Kampl blickt mit Zuversicht auf die anstehende Partie im Europa-Park-Stadion: "Wir fahren da hin, um ins Finale einzuziehen, so werden wir dort auch auftreten."