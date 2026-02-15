RB Leipzig scheitert lange an sich selbst und hat auch noch Sorgen um Gulacsi

RB Leipzig hat das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend nicht mit einem Sieg beenden können.

Von Michi Heymann

Leipzig - RB Leipzig kam beim wichtigen Heimspiel am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Die Rasenballer hatten gerade im ersten Durchgang zahlreiche Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, scheiterten aber an der eigenen Chancenverwertung. Das wurde dann nach Wiederbeginn eiskalt bestraft. Ein starker Brajan Gruda (Eine Vorlage, ein Tor) rettete den Roten Bullen aber einen Punkt.

Schon früh hätte sich RB Leipzig mit Toren belohnen können. Besonders sehenswert: Der Fallrückzieher von Conrad Harder. © Jan Woitas/dpa Im Eisschrank Red Bull Arena waren die Sachsen sofort warm, spielten sich einige richtig schöne Gelegenheiten heraus. Besonders sehenswert war dabei der Fallrückzieher von Conrad Harder aus gut sechs Metern, der allerdings genau auf Keeper Kamil Grabara kam, der die Kugel somit noch abwehren konnte (19. Minute). Wolfsburg verteidigte ultratief, hatte offensiv kaum Gelegenheit, irgendwelche Akzente zu setzen. RB Leipzig Sky-Experte lässt aufhorchen: Ist das wirklich das Ziel von RB Leipzigs Xaver Schlager? In der 28. Minute erlebten die Rasenballer dann einen Rückschlag. Tormann Peter Gulacsi musste notgedrungen gegen Maarten Vandevoordt ausgetauscht werden. Leipzigs Schlussmann hatte sich beim Aufprall auf den Boden am Knie wehgetan. Bis zur Halbzeit liefen die Roten Bullen aber unbeirrt weiter an und drängten auf die Führung. Die Gastgeber waren deutlich wacher und aktiver unterwegs. Das wäre fast mit dem Debüttreffer von Gruda belohnt wurden, der allein vor dem Kasten aber am starken Grabara scheiterte (41.). Wolfsburg hätte sich nicht beschweren dürfen, mit 0:3 in die Pause gehen zu müssen.

Sorge um Peter Gulacsi. Der Ungar kam im ersten Durchgang unglücklich auf, verletzte sich am Knie. Er musste ausgewechselt werden. © Jan Woitas/dpa

VfL Wolfsburg geht völlig überraschend gegen RB Leipzig in Führung

RB ließ zahlreiche Möglichkeiten zur Führung liegen und wurde letztendlich dafür bestraft. © Jan Woitas/dpa Nach Wiederanpfiff knöpften die Gastgeber eigentlich genau da an, wo sie aufgehört hatten. Yan Diomande verpasste mit seinem Schuss aus der Drehung erneut die Führung (49.). Und wie so oft im Fußball: Wer sie vorne nicht macht, wird hinten bestraft. Die bis dahin fast völlig harmlosen Wölfe brachen rechts einmal durch. Die Kugel kam zu Mohammed Amoura, der einfach abzog und links oben zum 1:0 traf (52.). RB Leipzig Timo Werner verabschiedet sich vor RB gegen Wolfsburg: "Einmal Leipzig, immer Leipzig!" Viel unverdienter hätte der Rückstand eigentlich nicht sein können, RB musste jetzt irgendwie damit umgehen. Doch die Gäste hatten Blut geleckt und wurden besser. Erst in Minute 60 wurden die Sachsen wieder überlegener. Für ein Tor brauchte es aber ausgerechnet einen Fehler vom starken Grabara. Dessen misslungener Abschlag ging genau vor die Füße von Gruda, der rechts auf Diomande gab. Der Ivorer machte dann stark flach das 1:1 (70.). Viele Zuschauer hatten da sicherlich geglaubt, dass die Hausherren das Spiel drehen würden. Doch es kam anders. In der Vorwärtsbewegung verlor Leipzig den Ball. Die Wölfe machten das Spiel schnell und steckten durch auf Mattias Svanberg, der eiskalt das 2:1 machte (78.). Die Roten Bullen gaben sich allerdings nicht auf, zogen immer wieder an und erzwangen noch den Ausgleich! Torschütze Gruda zirkelte das Rund schön ins lange Eck - 2:2 (89.). Mit der letzten Chance des Spiels hatte Romulo sogar noch den Sieg auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz (90.+6).

RB Leipzig tat viel für das Spiel, wollte irgendwie durch die dichten Wolfsburger Reihen brechen. © Jan Woitas/dpa

Brajan Gruda rettete mit seinem Treffer immerhin noch einen Punkt für Leipzig. © Jan Woitas/dpa

Statistik zum Spiel RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg

22. Spieltag RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2:2 (0:0) RB Leipzig: Gulácsi (29. Vandevoordt) - Henrichs (63. Baku), W. Orban, Seiwald (82. Lukeba), Finkgräfe - Schlager - Gruda, Baumgartner - Diomande, Harder (63. Romulo), Nusa (82. Bakayoko) VfL Wolfsburg: Grabara - Kumbedi, Vavro, Jenz, Belocian - Eriksen, Arnold - Daghim (90.+5 Adjetey), Majer (84. Pejcinovic), Shiogai (60. Svanberg) - Amoura (83. Koulierakis) Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg im Breisgau) - Zuschauer: 35.787 Tore: 0:1 Amoura (52.), 1:1 Diomande (70.), 1:2 Svanberg (78.), 2:2 Gruda (89.) Gelbe Karten: Schlager (3) / Kumbedi (2), M. Müller (1)