RB Leipzig scheitert lange an sich selbst und hat auch noch Sorgen um Gulacsi
Leipzig - RB Leipzig kam beim wichtigen Heimspiel am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Die Rasenballer hatten gerade im ersten Durchgang zahlreiche Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, scheiterten aber an der eigenen Chancenverwertung. Das wurde dann nach Wiederbeginn eiskalt bestraft. Ein starker Brajan Gruda (Eine Vorlage, ein Tor) rettete den Roten Bullen aber einen Punkt.
Im Eisschrank Red Bull Arena waren die Sachsen sofort warm, spielten sich einige richtig schöne Gelegenheiten heraus.
Besonders sehenswert war dabei der Fallrückzieher von Conrad Harder aus gut sechs Metern, der allerdings genau auf Keeper Kamil Grabara kam, der die Kugel somit noch abwehren konnte (19. Minute).
Wolfsburg verteidigte ultratief, hatte offensiv kaum Gelegenheit, irgendwelche Akzente zu setzen.
In der 28. Minute erlebten die Rasenballer dann einen Rückschlag. Tormann Peter Gulacsi musste notgedrungen gegen Maarten Vandevoordt ausgetauscht werden. Leipzigs Schlussmann hatte sich beim Aufprall auf den Boden am Knie wehgetan.
Bis zur Halbzeit liefen die Roten Bullen aber unbeirrt weiter an und drängten auf die Führung. Die Gastgeber waren deutlich wacher und aktiver unterwegs. Das wäre fast mit dem Debüttreffer von Gruda belohnt wurden, der allein vor dem Kasten aber am starken Grabara scheiterte (41.). Wolfsburg hätte sich nicht beschweren dürfen, mit 0:3 in die Pause gehen zu müssen.
VfL Wolfsburg geht völlig überraschend gegen RB Leipzig in Führung
Nach Wiederanpfiff knöpften die Gastgeber eigentlich genau da an, wo sie aufgehört hatten. Yan Diomande verpasste mit seinem Schuss aus der Drehung erneut die Führung (49.).
Und wie so oft im Fußball: Wer sie vorne nicht macht, wird hinten bestraft.
Die bis dahin fast völlig harmlosen Wölfe brachen rechts einmal durch. Die Kugel kam zu Mohammed Amoura, der einfach abzog und links oben zum 1:0 traf (52.).
Viel unverdienter hätte der Rückstand eigentlich nicht sein können, RB musste jetzt irgendwie damit umgehen. Doch die Gäste hatten Blut geleckt und wurden besser.
Erst in Minute 60 wurden die Sachsen wieder überlegener. Für ein Tor brauchte es aber ausgerechnet einen Fehler vom starken Grabara. Dessen misslungener Abschlag ging genau vor die Füße von Gruda, der rechts auf Diomande gab. Der Ivorer machte dann stark flach das 1:1 (70.).
Viele Zuschauer hatten da sicherlich geglaubt, dass die Hausherren das Spiel drehen würden. Doch es kam anders. In der Vorwärtsbewegung verlor Leipzig den Ball. Die Wölfe machten das Spiel schnell und steckten durch auf Mattias Svanberg, der eiskalt das 2:1 machte (78.).
Die Roten Bullen gaben sich allerdings nicht auf, zogen immer wieder an und erzwangen noch den Ausgleich! Torschütze Gruda zirkelte das Rund schön ins lange Eck - 2:2 (89.). Mit der letzten Chance des Spiels hatte Romulo sogar noch den Sieg auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz (90.+6).
Statistik zum Spiel RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg
22. Spieltag
RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2:2 (0:0)
RB Leipzig: Gulácsi (29. Vandevoordt) - Henrichs (63. Baku), W. Orban, Seiwald (82. Lukeba), Finkgräfe - Schlager - Gruda, Baumgartner - Diomande, Harder (63. Romulo), Nusa (82. Bakayoko)
VfL Wolfsburg: Grabara - Kumbedi, Vavro, Jenz, Belocian - Eriksen, Arnold - Daghim (90.+5 Adjetey), Majer (84. Pejcinovic), Shiogai (60. Svanberg) - Amoura (83. Koulierakis)
Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg im Breisgau) -
Zuschauer: 35.787
Tore: 0:1 Amoura (52.), 1:1 Diomande (70.), 1:2 Svanberg (78.), 2:2 Gruda (89.)
Gelbe Karten: Schlager (3) / Kumbedi (2), M. Müller (1)
Titelfoto: Jan Woitas/dpa