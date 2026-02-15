Timo Werner verabschiedet sich vor RB gegen Wolfsburg: "Einmal Leipzig, immer Leipzig!"

Leipzig - Zum Abschluss des 22. Spieltags der Bundesliga empfängt RB Leipzig den VfL Wolfsburg in der Red Bull Arena. Doch bereits vor dem Anpfiff wurde es emotional.

Sichtlich berührt lauschte Timo Werner (29) bei seiner Verabschiedung den Sprechchören aus der Red Bull Arena. © IMAGO / Darius Simka

Timo Werner (29), der im Winter zu den San José Earthquakes gewechselt ist, wurde offiziell verabschiedet.

Per Videobotschaft sagte Werner tschüß, stand zeitgleich mit Sportboss Marcel Schäfer (41) auf dem Platz und konnte ein Grinsen nicht verstecken, als die Fans mit voller Lautstärke applaudierten.

"Die Türen und Tore hier im Red-Bull-Kosmos stehen dir immer offen, wenn du zurückkommen möchtest", so dann noch die Abschiedsworte von Oliver Mintzlaff (50) per Video.

Da kam dann Werner - der eigentlich live nichts sagen wollte, weil er nicht der Mann der großen Worte sei - auch nicht umhin noch zu sagen: "Einmal Leipzig, immer Leipzig. Meine Tochter ist hier unter der Woche geboren und ich glaube, sie könnte kaum stolzer sein, Leipzigerin zu sein."