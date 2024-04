RB Leipzig spottet nach Stink-Attacke: Heidenheim-Coach angefressen - "Ich schäme mich"

Heidenheim/Leipzig - In manchen Fällen gibt es kaum etwas Schöneres als Schadenfreude. "Der herrliche Duft eines Auswärtssieges", teilte RB Leipzig nach dem 2:1 (1:0) beim 1. FC Heidenheim in den sozialen Medien mit. Es war eine gelungene Anspielung auf einen dümmlichen Akt, der selbst in der anderthalb Jahrzehnte währenden Historie der Anfeindungen gegen das Konstrukt RB ein Novum darstellte.

Dass RB Leipzig in Heidenheim gewonnen hat ... © PICTURE POINT / R. Petzsche

Vor dem Spiel war von Sympathisanten des Bundesliga-Neulings offenbar Buttersäure im Gästeblock verschüttet worden, was Teile des Stadions in den unliebsamen Duft von Erbrochenem hüllte.



Das nervte selbst Heidenheims Schon-immer-Trainer Frank Schmidt (50), der sein Amt auf der Ostalb schon vor der Gründung von RB angetreten hatte.

"Da fehlt mir jegliche Form des Verständnisses", sagte der 50-Jährige. Seiner Auffassung nach fehle es manchen Leuten an Intelligenz. "Jeder kann bei uns eine Meinung haben - auch zu RB Leipzig. Aber so was? Da schäme ich mich für. So was gehört sich nicht."

Die Buttersäure-Attacke auf den Gästeblock störte Schmidt mehr als die verlorenen Punkte im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga. Den lässt sich der überraschend starke Aufsteiger vermutlich auch so nicht mehr nehmen.

Man könne eben nicht jedes Heimspiel drehen, meinte er zwei Wochen nach dem sensationellen 3:2 gegen den FC Bayern München. Zumal RB "mit das Beste ist, was es an Qualität gibt in der Bundesliga".