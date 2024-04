Bei Sieg in Heidenheim: RB Leipzigs Fans antworten mit Pyro auf Säure-Attacke!

Heidenheim - Nächster Dreier für RB Leipzig! Die Sachsen setzten sich am Samstagnachmittag beim Bundesligaspiel in Heidenheim mit 2:1 (1:0) durch und stehen somit auch nach dem 30. Spieltag noch auf dem vierten Rang in der Tabelle. Abseits des Platzes gab es allerdings schon vor der Partie Ärger.