RB Leipzig schwächelt auf ganzer Linie: Was Schröder und Rose jetzt zu tun haben

Können Sie es gemeinsam richten? Marco Rose (47) und Rouven Schröder (48) haben eine Menge Arbeit vor sich. © Bildmontage: PICTURE POINT / S. Sonntag, PICTURE POINT / Roger Petzsche

Gulacsi-Comeback: In der Winterpause verkündete Rose, dass man fortan zwei Nummer einsen habe. Gemeint sind Stammkeeper Janis Blaswich (32) und sein durch eine Knieverletzung zurückgeworfener Vorgänger Peter Gulacsi (33).

Letzterer bekam Einsatzzeit in Aussicht gestellt, die könnte er jetzt bekommen. Denn bei Blaswich häufen sich die Unsicherheiten. In der Endphase des Vorjahres gingen mehrere Treffer auf sein Konto.

Nun gab es in drei Spielen acht Gegentore (an denen er nicht allein Schuld trägt), beim 2:5 in Stuttgart offenbarte er Schwächen in der Strafraumbeherrschung.

Orban soll es richten: Das größte Problem hat aktuell die Abwehr. Die Anzahl und Art der Gegentore sind eines Champions-League-Klubs nicht würdig. Gut, dass der seit September verletzte Abwehrchef Willi Orban (31) in Stuttgart ein kurzes Comeback gab.

Orbans Kopfballstärke, Stellungsspiel, Ruhe und Umsicht braucht die Hinterreihe dringend. Dort könnte Rose zudem auf eine Dreierkette umstellen, um mit einem Mann mehr zu verteidigen.