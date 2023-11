RB Leipzig: Wird dieser Youngster Emil Forsbergs Nachfolger?

RB Leipzig soll an einer Verpflichtung von Bryan Zaragoza (22) interessiert sein. © Fran Santiago/Getty Images

Seit 2015 gehört Forsberg zum Leipziger Stammpersonal, im Winter soll er nun aber den Weg zum Schwester-Klub New York Red Bulls einschlagen.

Ersatz muss also her - und soll in La Liga gefunden worden sein, so die kicker-Informationen. Demnach soll der Spanier Bryan Zaragoza (22) ganz oben auf dem Wunschzettel der Roten Bullen stehen.

Der Youngster steht noch bis 2027 beim Aufsteiger FC Granada unter Vertrag, soll aber für einen Preis von 14 Millionen Euro aussteigen können.

Erst im Oktober sorgte der Offensivspieler mit einem Doppelpack gegen den FC Barcelona für Furore und sicherte seinem Team damit ein 2:2-Remis. Im selben Monat wurde er dann erstmals in die spanische Nationalmannschaft berufen.