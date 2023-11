Alter Schwede! Forsbergs Wechsel-Beben bei RB Leipzig!

Leipzig - Eine absolute Vereins-Ikone geht wohl. Emil Forsberg (32) verlässt offenbar schon im kommenden Winter RB Leipzig und wechselt zu Schwester-Klub New York Red Bulls. Ein Transfer, den so vielleicht die allerwenigsten haben kommen sehen.

Emil Forsberg (32) spielt seit 2015 bei den Rasenballern. Nun soll er zu den New York Red Bulls wechseln. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Laut Berichten von "Sky" und der "Bild" erhält der Schwede dort einen langfristigen Vertrag. Offiziell wurde die ganze Sache aber noch nicht bestätigt.

Was letztendlich bleibt sind ratlose Fans, die mit dem Verbleib ihres Idols in Leipzig bis zum Karriereende gerechnet hatten. Und vieles sprach auch dafür. Forsberg wechselte 2015 von Malmö zu den Sachsen, absolvierte 318 Pflichtspiele für die Roten Bullen.

Er ist einer der Gesichter des Aufstiegs in die Bundesliga und kämpfte sich mit den Rasenballern bis in die Champions League vor. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Die Dringlichkeit, das Arbeitspapier zu verlängern wie es zum Beispiel bei Kollege Yussuf Poulsen (29) der Fall war, gab es noch nicht.

Doch jetzt soll die Winterflucht kommen - wegen zu wenig Einsatzzeiten? 15 Mal stand Forsberg in dieser Saison wettbewerbsübergreifend schon auf dem Feld. Oftmals kam der 32-Jährige aber nur von der Bank. Beim 3:1-Erfolg am Sonntag gegen den SC Freiburg ließ ihn Trainer Marco Rose (47) aber mal wieder von Beginn an auflaufen.

Der Konkurrenzkampf auf seiner Position ist eben groß. Xavi Simons (20) ist gesetzt, Christoph Baumgartner (24) drängt immer mehr in die Startelf. Auch an Dani Olmo (25) wird schwer vorbeizukommen sein, wenn er wieder fit ist. Dennoch käme ein Forsberg-Abschied überraschend.